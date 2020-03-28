https://static.news.ru/photo/ca2f6886-7092-11ea-bf20-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую не правдивую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам городов России.

Об этом дипломата спросил на брифинге журналист из Пакистана. По его словам, пользователи соцсетей по всему миру обсуждают новость, что в Москве «800 тигров и львов российского президента» бродят по улицам в поисках людей, заражённых коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

Захарова посчитала шутку журналиста «действительно смешной» и ответила в том же духе.

Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны, — заявила дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов направило в регионы РФ средства для дополнительного оснащения больниц в связи с коронавирусом. Это сделано для размещения больных с инфекцией. Поручение определить источники финансирования и довести средства до регионов было озвучено премьером в пятницу, 27 марта. До конца дня деньги были направлены для перепрофилирования или создания необходимого количества коек.