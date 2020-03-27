https://static.news.ru/photo/1b932848-7070-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Министерство финансов направило в регионы средства для дополнительного оснащения больниц в связи с коронавирусом. Это сделано для размещения больных с инфекцией.

Поручение определить источники финансирования и довести средства до регионов было озвучено премьером в пятницу, 27 марта. До конца дня деньги были направлены для перепрофилирования или создания необходимого количества коек, говорится в сообщении ведомства.

При этом не уточняются ни сумма, ни источник финансирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на борьбу с коронавирусом российские власти направляют всё больше ресурсов, о чём свидетельствуют материалы госзакупок, постановления правительства по выделению дополнительных миллиардов и другие меры. Такие, например, как строительство нового инфекционного корпуса больницы в Новой Москве.