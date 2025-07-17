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17 июля 2025 в 21:17

Захарова предложила послать немецких политиков за милитаристскую риторику

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Вместо того чтобы отправлять агрессивно настроенным политикам из Германии пробитую немецкую каску, следует «послать» их самих, пошутила представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на предложение журналиста послать в Берлин поврежденный шлем солдата вермахта времен Великой Отечественной войны, чтобы напомнить, чем оборачивается курс на милитаризацию, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь нужна каска не тех времен для напоминания, а новая, чтобы они сохраняли голову свою от внешнего воздействия. Судя по тому, что несут целый ряд представителей немецкого политического истеблишмента, у них действительно проблемы с головой. <…> Им ничего посылать мы не будем, а вот их, может быть, и стоило бы, — пошутила Захарова.

Ранее дипломат заявляла, что высказывания немецкого министра обороны Бориса Писториуса о готовности бундесвера уничтожать российских военнослужащих свидетельствуют о том, что в НАТО озверели. Она отметила, что Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападения на страны Североатлантического альянса.

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Захарова предложила послать немецких политиков за милитаристскую риторику
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