Mash: миссия ООН может быть причастна к поставкам боеприпасов на Украину

Фото: Samir Bol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Миротворческая миссия ООН, работающая в Южном Судане, может выступать посредником в снабжении Украины боеприпасами, сообщает Telegram-канал Mash. По его сведениям, поставками занимается частная оружейная компания из Болгарии Arsenal JSCo.

В подтверждение данной версии канал опубликовал копии документов одной из поставок, в которых фигурирует продукция Arsenal JSCo. Она доставляется из Болгарии в Южный Судан самолетами украинской компании «Мотор Сич». Получателем там выступает начальник монгольской миротворческой дивизии, полковник О. Заят.

Далее, по странному стечению обстоятельств, часть огромного арсенала, летающего между странами, оказывается у ВС Украины — это косвенно подтверждают документы, подписанные чиновником МИД Украины Куць Олегом Осиповичем, — говорится в сообщении.

В середине февраля президент Болгарии Румен Радев заявил, что категорически против поставок на Украину оружия из резервов своей армии. По его словам, сторонники поставок оружия не понимают, что вовлечение в разрастание этого конфликта никак не поможет установлению мира. Он подчеркнул, что ситуация на Украине не имеет военного разрешения.