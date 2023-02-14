«Конфликт не имеет военного решения»: из Болгарии не отправят оружие Киеву Президент Болгарии выступил против поставок оружия на Украину из местных армейских резервов

Фото: MoD Bulgaria

Болгарии не следует отправлять военное оружие из резервов своей армии на Украину, поскольку текущий конфликт перешел к фазе взаимного истощения, заявил болгарский президент Румен Радев. По его словам, сторонники поставок оружия не понимают, что вовлечение в разрастание этого конфликта никак не поможет установлению мира, передает ТАСС.

Война там уже зациклилась на фазе полного взаимного истощения и может вовлечь в себя всех нас. Моя позиция понятна — я категорически против отправок оружия из резервов армии в зону вооруженного конфликта. Еще в первые часы начала военной операции Болгария заявила свою позицию, категорически осудив агрессию, и я продолжаю считать, что этот конфликт не имеет военного решения, — заявил Радев.

Президент отметил, что Болгария должна сохранять и свою обороноспособность в складывающихся условиях. В перспективе военная помощь Украине будет оказана с учетом потребностей местной армии. Критикам Радев парировал, что нельзя принимать решения, не задумываясь о последствиях.

До этого болгарский президент заявлял, что европейские страны «тушат пожар бензином», отправляя вооружения на Украину. Продолжение поставок оружия на Украину может привести к глобальному конфликту, предупреждал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что стране все-таки придется ввести санкции против России из-за давления западных партнеров. При этом глава государства заявил, что постарается максимально отсрочить этот момент.