Мария Захарова: Запад использует каждый конфликт, чтобы сеять больше хаоса Захарова рассказала NEWS.ru, как изменилась дипломатия недружественных стран с начала СВО и с какими проблемами сталкивается МИД ежедневно

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Специальная военная операция России на Украине внесла коррективы в жизнь как простых россиян, так и тех, кто защищает страну на дипломатическом фронте. С какими вызовами ежедневно сталкивается МИД РФ, в чем ошибочность политики Запада и как дипломатам искать баланс между работой и личной жизнью, в интервью NEWS.ru рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Мария Владимировна, у многих складывается впечатление, что недружественные страны демонстрируют новый стиль дипломатии. В своих заявлениях даже самые высокопоставленные политики теперь прибегают к личным выпадам, прямым оскорблениям...

— Нет, это не стиль дипломатии. Это следствие и результат того, что за последние десятилетия понятие «дипломатия» во многих западных странах, к сожалению, утратило свое исконное значение. От него сохранилась только форма — участие в переговорах, подписание документов, визиты и так далее.

По сути, от самой дипломатии не осталось ничего. Потому что в какой-то момент возобладала концепция собственного доминирования, собственной исключительности, когда Запад перестал договариваться, а начал диктовать свои условия и настаивать на реализации лишь своих интересов.

Какая же это дипломатия? До XX века это называлось колониализмом. Сейчас они решили это явление реинкарнировать на общемировом уровне.

Еще один момент — это недопуск профессионалов к профессии дипломата. Если США еще можно понять из-за отсутствия у них глубинного исторического опыта, то Европу с ее традициями и многолетним опытом понять невозможно. Она не может себе такого позволить. Это же просто перечеркнуть саму себя.

Поэтому грубости и оскорбления в наш адрес, односторонние нелегитимные санкции, в том числе против меня, введенные еще до начала СВО, — просто какая-то абсурдная история. Особенно если посмотреть на формулировку ЕС. По их словам, оказывается, я содействовала размещению российских войск на Украине. Вот вам доказательство того, что это не просто их стиль, а отказ от дипломатии в целом и переход к силовым действиям и мерам. Видимо, общий заказ НАТО.

Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press

— Если учесть их отказ от традиционной дипломатии, остались ли перспективы для наведения мостов с западным миром?

— Напомню вам исторические примеры. После Второй мировой войны человечество прошло через несколько лет кромешного ада, когда сжигали людей в концлагерях, детей забирали практически в рабство, а из кожи людей делали абажуры, перчатки, дамские сумочки. Тогда казалось: вот он — конец света.

Но потом пришло осознание, что такое нельзя допускать, нужно снова выходить к свету, человечество все-таки вспомнило о дипломатическом опыте. Отмечу, что еще до окончания Второй мировой закладывались зачатки Организации Объединенных Наций. Дипломатия прорастала даже через раскаленную и заряженную ужасом почву.

— Можно ли утверждать, что госперевороты на африканском континенте стали свидетельством провала западной дипломатии?

— Это все результат и следствие той нездоровой политики, которую Запад ведет по всему миру, не только на африканском континенте. А Украина? А двойные стандарты? Западные страны как по команде в один голос выступают с яркими заявлениями по непринятию переворотов и смены законной власти в африканских странах.

Хочется спросить, а чем же отличаются события 2014 года, когда произошел самый фатальный Майдан на Украине, классический антигосударственный переворот? Там было законное правительство, оно было выбрано путем выборов и полностью признано внутри страны. Глава страны Виктор Янукович был лучшим другом западных лидеров, участвовал в их саммитах, как сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский. Но все изменилось после его заявлений буквально за месяц.

Он тогда сказал, что должен просчитать все издержки до того, как примет решение о дальнейшей европейской интеграции. Он не отказывался, а лишь попросил время просчитать издержки. После этого его тут же сместила якобы народная волна. На самом деле все это было сделано руками западников.

Доказательства, я думаю, приводить не надо. Все помнят, как главы МИД западных стран — кто непосредственно на площади, на Майдане, кто из своих кабинетов — бились и обещали построить новую Украину.

То есть тогда этот антигосударственный переворот был нормой для западного сообщества? Разница-то в чем? На Украине были одни интересы, а здесь другие?

Все начинается с двойных стандартов, точнее, с отсутствия этих самых стандартов. Результат этого мы теперь видим и на европейском континенте, не только на Украине. Сейчас они раскачивают Молдавию, еле-еле из пике выходит Грузия, потому что она много лет была объектом экспериментов Запада, Кавказ не дает покоя западному сообществу. Каждый раз каждый конфликт они используют для того, чтобы посеять еще больше хаоса.

Фото: Zurab Tsertsvadze/ТАСС Сторонники оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) провели антиправительственную акцию перед зданием парламента в Тбилиси

— Можете ли вы тогда сказать, что нынешний период работы на посту официального представителя МИД РФ — самый сложный для вас?

— Я человек, который выполняет свою работу. Мне кажется, я не должна соотносить исторические этапы со своей карьерой. Нам необходимо анализировать исторические этапы, думать, как сделать так, чтобы каждый на своем месте мог внести вклад для мира, как стабилизировать обстановку и реализовать национальные интересы.

Каждый должен в полную силу, сколько позволяют обязанности, сколько хватает патриотизма, заниматься именно этой деятельностью. Надо работать, любить людей, помогать друг другу. Вот это главное.

— Вы сохранили личное общение со своими коллегами из недружественных стран? Если не секрет, то с кем?

— Наверное, вы сами видите. На брифинги у нас приходят все, онлайн подключаются из всех стран мира. С коллегами мы поддерживаем рабочие отношения. С началом агрессивной линии поведения недружественных стран в отношении нашей страны контакты, безусловно, по объективным причинам были сокращены.

Невозможно поддерживать контакты на прежнем уровне с людьми, выступающими за поставку вооружений, из которых убивают наших сограждан, и при этом делающими это, как они же утверждают, осознанно.

— Как изменился характер вашей работы по сравнению с тем, что было до начала СВО?

— Моей работы стало больше, потому что стало больше фейков о России, больше материалов агрессивного, наступательно-диверсионного характера. Этим и отличается западный мейнстрим. Больше стало той самой классической «дезы». СМИ недружественных стран превратились в одно из их оружий.

Они поставляют оружие, из которого убивают граждан России в материальном, в привычном для нас понимании, а есть еще информационное оружие, когда используются средства массовой информации. Поэтому работы стало больше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Мария Владимировна, кажется, что вы везде все успеваете — появляетесь на брифингах, на телевидении, на радио, в поездках с министром. Как вы справляетесь, как научились находить баланс между работой и личной жизнью?

— Я не делю жизнь и работу. Когда мы работаем, мы тоже живем. Мало того, мы проводим на работе большую часть светового дня. А когда ты еще государственный служащий, это еще и служение, судьба. По крайней мере, меня так учили к этому относиться.

Самый главный секрет заключается в том, что ко всему — к работе, личной жизни, друзьям и к тому, что называется свободным временем, досугом, хобби, и увлечениям — необходимо относиться с любовью. Тогда у вас не будет даже попытки делить это на какие-то части и отдавать чему-то приоритет.

Могу привести один пример. Меня пригласили в Государственный архив России, где открывалась выставка, посвященная судьбе и жизни российской императрицы Марии Федоровны. Считаю, что этим интересно делиться с подписчиками, потому что это часть нашей истории — очень сложной, порою драматической.

Через какое-то время я опубликовала пост, который называется «Западные ценности». Мария Федоровна была матерью Николая II — того самого последнего русского императора, которого расстреляли вместе с его семьей и которого, несмотря на соответствующие обращения и просьбы, британская монархия, имевшая родственные связи с Российским императорским домом, не спасла.

После того как царская семья была расстреляна, Марию Федоровну вывезли из пылающей тогда России. Но на этом драма не закончилась. Нужно отдать должное британским журналистам, которые расследовали это все на протяжении XX века, занимая себя вопросом, почему же британская монархия поступила так подло по отношению к своим родственникам и почему никогда не каялась в этом? Они выяснили еще более удивительные вещи.

Оказалось, что те драгоценности, которые Мария Федоровна увезла с собой — по-настоящему произведения искусства, драгоценные камни, — впоследствии плавно перекочевали в закрома британской монархии и неоднократно появлялись на главных ее представителях, включая королеву Елизавету II.

Вот вам, пожалуйста, ценности с Запада как они есть. Как здесь разделить работу и жизнь, гражданскую позицию и интерес к истории событий? Здесь же все вместе.

— Есть ли в истории России личность, на которую вам хотелось бы равняться?

— Меня всегда поражали люди, которые могут выбрать из истории кого-то одного. Тем более из богатой истории нашей страны. Вот возьмите любой период — всегда найдете с десяток людей, которые сделали что-то выдающееся.

— Вы пишите стихи, для которых известные композиторы потом создают музыку. Откуда черпаете вдохновение?

— Я не пишу стихи. Люди, которые пишут стихи, являются поэтами, это совершенно другой уровень — от Пушкина до Высоцкого, от Цветаевой до Державина. Вот это поэты, которые по-настоящему пишут стихи. Это другой уровень, это жизнь, человек этим живет.

Знаете, есть такое понятие, как «наброски». Когда человек находится на конференции, на переговорах и просто что-то зарисовывает на полях. Такие рисунки на полях были у людей совершенно разных специальностей — поэтов, дипломатов, инженеров, художников. Просто ничего не значащие рисунки. Кто-то потом их собирает, кто-то потом их выбрасывает — по-разному бывает. Вот это то же самое. У меня это то, что на полях. Это то, что просто является частью моей эмоциональной реакции на события.

Читайте также:

«Все виды угроз»: Захарова о работе российских дипломатов за рубежом

«Ляпнул, не подумав»: Захарова о словах Симоняна про «секретаршу»

Захарова указала на признак вовлеченности Запада в конфликт с Россией

«Не дождетесь»: Захарова о возможном выходе России из конфликта с Украиной