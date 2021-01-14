Макрон предложил Эрдогану помириться

https://static.news.ru/photo/90dba864-5747-11eb-8dee-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с предложением о нормализации отношений между двумя странами. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что приветствие в своём послании французский лидер написал от руки и по-турецки. Само письмо министр охарактеризовал как «очень хорошее», сообщает газета Sabah.

По сведениям издания, Эрдоган согласился пойти навстречу Макрону. Он готов общаться с президентом Франции по телефону и посредством видеосвязи.

В 2020 году отношения между Анкарой и Парижем обострились. Поводом для этого послужили резкие высказывания Макрона по поводу радикального исламизма, в ответ Эрдоган предложил французскому лидеру проверить психику.

Кроме того, Макрон критиковал политику турецкого коллеги в Восточном Средиземноморье, Сирии, на Кавказе и в Ираке. В итоге Франция пригрозила Турции санкциями, а Эрдоган призвал арабские страны бойкотировать товары французского производства.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер призвал Евросоюз сдержать обещания и принять его страну в состав сообщества. По словам Эрдогана, Анкара действует в интересах Европы, если её не вынуждают к иному. Он также пообещал, что Анкара окажет услугу всему миру и поделится со всеми нуждающимися государствами вакциной от коронавируса, которую разрабатывают в Турции.