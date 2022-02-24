Макрон пообещал Украине помощь €300 млн

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине помощь в размере €300 млн и военную технику. Также глава государства сообщил, что Франция ускорит размещение своих военных в Румынии, сообщает Reuters.

Президент Франции пообещал помощь украинским беженцам. Макрон отметил, что Париж введёт свои санкции против России после того, как о своих ограничениях объявит ЕС. Но при этом, по мнению французского лидера, необходимо оставить возможность для переговоров с РФ.

Макрон сообщил, что его телефонный разговор, который накануне состоялся с президентом Владимиром Путиным, был проведён по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, так как он не смог дозвониться до российского коллеги. Разговор был «откровенным и прямым», но коротким. Но убедить российского лидера встретиться с украинским президентом главе Франции не удалось.

Эммануэль Макрон добавил, что передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Пока это не дало эффекта, — сказал французский лидер, не раскрывая сути письма.

Ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Путин «исчерпывающе» разъяснил причины российской спецоперации на Украине.