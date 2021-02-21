МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной деятельности

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на ядерных объектах Исламской Республики. Об этом по итогам переговоров в Тегеране рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране, — написал Гросси на своей странице в Twitter.

Intensive consultations led to a good result. A temporary technical understanding has been reached. The @IAEAorg will continue its necessary verification and monitoring in #Iran . https://t.co/5ZOmSXh24E — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 21, 2021

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Он отметил, что работа в этом направлении будет вестись в тесной координации с европейскими и другими партнёрами.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.