США хотят участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана

https://static.news.ru/photo/a4caca60-72e2-11eb-a585-96000091f725_660.jpg Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/Global Look press

Американские власти готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять плюс один». Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Мы также должны решать [вопросы, связанные с] дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. Мы намерены работать в тесной координации с нашими европейскими и другими партнёрами, — подчеркнул Байден.

Ранее глава европейской демократии Жозеп Боррель заявил о готовности к приглашению стран — участниц ядерного соглашения с Ираном для консультаций, посвящённых возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Дипломат подчеркнул, что европейцы приветствуют отклик со стороны США по возвращению к переговорам.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами страны.