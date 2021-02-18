США отозвали требование о восстановлении санкций против Ирана

https://static.news.ru/photo/8a50ff7c-727b-11eb-b88d-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана, выдвинутое Совету Безопасности ООН после выхода США из ядерной сделки, об этом заявил временно исполняющий обязанности американского постоянного представителя при ООН Ричард Миллс.

И.о. представителя США при ООН посол Миллс представил сегодня письмо постпреду Соединённого Королевства при Организации Объединённых Наций, председательствующему в Совбезе в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана, — приводит «Интерфакс» слова представителя Госдепа США.

Данное решение Вашингтона было направлено всем членам СБ ООН, оно подтверждает, что «резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео при администрации Дональда Трампа призвал Совбез ООН инициировать процесс восстановления санкций против Тегерана, которые были сняты в рамках сделки Ирана с «шестёркой». Представитель Вашингтона заявлял, что члены СБ ООН должны восстановить санкции за нарушение Тегераном условий сделки, из которой США вышли ещё в 2018 году.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Джо Байден объявлял, что США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы добиться возвращения за стол переговоров по ядерной сделке.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.