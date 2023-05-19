Лукашенко решил помочь Никарагуа в строительстве трансокеанского канала Лукашенко пообещал властям Никарагуа помощь в строительстве трансокеанского канала

Фото: president.gov.by

Денис Монкада Колиндрес и Александр Лукашенко

В ходе встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада Колиндресом президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь стране в строительстве трансокеанского канала. Глава МИД Никарагуа подчеркнул, что речь шла также о сотрудничестве в сфере развития различных инфраструктурных проектов, сообщает EADaily.

Хотел бы отметить, что проект Никарагуанского канала продолжает жить, он не останавливался. Поэтому, конечно же, Белоруссия также могла бы принимать участие в реализации тех договоренностей по реализации проектов в сфере инфраструктуры, — уточнил Колиндрес.

Белорусский лидер отметил, что двум государствам предстоит еще долго работать для того, чтобы в итоге вывести отношения стран на новый уровень. Лукашенко добавил, что подобный опыт политического и торгово-экономического сотрудничества есть с рядом государств Латинской Америки, его следует применить и с Никарагуа. Он также попросил передать самые теплые слова руководителю страны Даниэлю Ортеге «от имени белорусского народа, от него лично».

Лукашенко выразил мнение, что договорно-правовую базу под будущие отношения в экономике можно будет создать примерно за год. Белорусский лидер также предложил Колиндресу посмотреть, что интересует Никарагуа, чтобы определить на основе этого экономические отношения между странами.

Думаю, если мы займемся этим делом, то в течение года мы не просто создадим эту нормативно-правовую базу, но и начнем глубокие экономические отношения между нашими странами. Мы к этому готовы, — подчеркнул Лукашенко.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее подарил Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз во время встречи. Белорусский президент и российский губернатор обсудили торгово-экономическое сотрудничество между республикой и Владимирской областью.