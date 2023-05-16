Лукашенко подарили коня породы владимирский тяжеловоз Губернатор Владимирской области подарил Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, подарок был передан Авдеевым в ходе его визита в Минск.

Белорусский президент и российский губернатор обсудили торгово-экономическое сотрудничество между республикой и Владимирской областью. Авдеев рассказал, что структуры экономики российского региона и Белоруссии очень похожи в области промышленности и сельского хозяйства, поэтому «потребности кооперации достаточно высоки».

Для Лукашенко это была первая встреча с представителем иностранного государства после его долгого отсутствия на публике.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал первое видео с Александром Лукашенко после сообщений о его болезни. На видео лидер страны находится в окружении военных и рассуждает о состоянии противовоздушной обороны. Голос у главы государства хриплый, а левая рука перевязана.