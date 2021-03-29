«Часть решений назрела»: Лукашенко о перераспределении полномочий

https://static.news.ru/photo/ebdc5262-9131-11eb-aa13-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перераспределении полномочий между госорганами. Он отметил, что некоторые решения по данному вопросу уже имеются, однако органы не получат части полномочий, которые возложены на лидера государства.

На совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти президент отметил, что раньше большую часть вопросов в стране решал именно глава государства. Тем не менее время идёт и приходится перераспределять обязанности.

Изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти Лукашенко поручал ещё в прошлом году. Совет министров, местные органы власти и парламентарии подготовили пакет соответствующих предложений. По словам белорусского лидера, он их внимательно изучил, передаёт БелТА.

Моё первое предложение — не надо мгновенно, чохом всё принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем, — сказал Лукашенко.

По его словам, после конституционных изменений он сохранит за собой основные полномочия.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о якобы предотвращённых терактах в стране. Он пообещал, что радикальной оппозиции в стране «спуску не будет, потому что может быть хуже».