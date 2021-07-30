Лукашенко раскритиковал поправки в Конституцию Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко оказался недоволен проектом изменений в Конституцию, который ему предоставили для одобрения. Политик заявил, что документ нельзя назвать хорошо подготовленным и отправил его на доработку, сообщает БелТА.

Я сегодня вернул всё это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдём по каждому разделу, по каждой статье, — заявил глава государства на встрече с представителями местных органов власти.

Политик подчеркнул, что референдум по новой Конституции пройдёт не позже февраля 2022 года.

Проектом изменений в Основной закон занимается Конституционная комиссия.

Ранее председатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов в беседе с NEWS.ru cпрогнозировал возможные сценарии ухода лидера Белоруссии с поста президента. По его словам, политик может оставить у власти преемника, либо возглавить Всебелорусское собрание.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Политик убеждён, что его следует совместить с местными выборами в стране из экономических положений. Глава Белоруссии обещал, что уйдёт в отставку после принятия поправок.