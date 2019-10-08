https://static.news.ru/photo/0e9302aa-e9aa-11e9-b32a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Конфликт в Донбассе невозможно урегулировать без содействия США. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Он отметил, что Вашингтон сильно погружён в политические и экономические проблемы Украины, поэтому участие США в решении конфликта было бы очень полезным.

Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают, — цитирует РИА Новости белорусского лидера.

Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».