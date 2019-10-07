Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».
Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определённые реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров нормандской четвёрки, — сказал украинский министр иностранных дел в эфире ICTV.
Ранее News.ru сообщал, что мнение бывшего главы Украины Петра Порошенко о влиянии России на создание «формулы Штайнмайера» удивило её автора — президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Экс-лидер Незалежной считает, что документ составили в Кремле. Экс-дипломат сообщил, что так называемую формулу он придумал сам четыре года назад, во время переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе, которые состоялись в Париже.