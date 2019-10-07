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Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР принадлежал России. На проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit политик сначала отказался комментировать референдум 2014 года в Крыму, но затем сделал экскурс в историю.

По его словам, в эпоху СССР полуостров почти 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет был передан в состав Украинской ССР, «а до этого была Российская империя»....