Лукашенко опроверг данные о гибели четырёх человек во время протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения, согласно которым минимум четыре человека из числа сторонников оппозиции погибли во время протестных выступлений после выборов главы государства. Он подчеркнул, что в республике никогда не стреляли в радикалов. Об этом сообщает CNN.

Он попросил журналиста американского телеканала, который задал вопрос по этому поводу, назвать фамилии погибших. Корреспондент утверждал , что, по его данным, погибли четверо протестующих.

Не надо валить всё в одну кучу. Никаких четырёх погибших не было. В Белоруссии никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала, — отметил Лукашенко, напомнив, что недавно и на CNN показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку — героя Америки, а СМИ стыдливо замалчивают данный факт.

По словам президента Белоруссии, ему известен только один факт ранения человека во время протестов, когда сторонник оппозиции пытался кинуть светошумовую гранату.

Не милиция пришла к этому человеку и его убила, он пришёл убивать. Вот это я знаю, а всё остальное в тот период... Можно приписать что угодно. Кто-то от ковида умер, от астмы, от онкологии, а наши протестуны всех записывали в этот список, — заключил Лукашенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.