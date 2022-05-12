Лукашенко обсудит вопрос импортозамещения на встрече с Путиным

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить вопрос замещения импортных технологий на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет БелТА. Белорусский глава перечислил национальные компании, которые могут стать партнёрами России. В их число попал «Интеграл», разрабатывающий информационные табло, микросхемы и медицинские аппараты. Также Лукашенко рассказал о производственной экосистеме «Горизонт», сотрудники которой создают промышленную электронику, а также авиационную и космическую продукцию.

Допустим, сегодня вопрос вопросов — это наш «Интеграл» и то, что он выпускает. И подобные предприятия в России. Солидные заделы мы имеем. «Горизонт» для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили, — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов помочь России решить вопрос с импортозамещением. По мнению президента российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ.

Эксперты отмечали, что процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства в последнее время активизируется в том числе под давлением санкций Запада. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году.