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Лукашенко: с президента надо снять несвойственные нагрузки

17:05, 01 октября 2021
Лукашенко: с президента надо снять несвойственные нагрузки Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости дальнейшего перераспределения властных полномочий. По его мнению, завершить этот процесс должна новая конституция. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством Администрации Президента 1 октября, передаёт БЕЛТА.

Если бы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть, и разговоров бы по Конституции не было. Но в конце концов надо раз и навсегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как главе государства, — сказал белорусский президент.

По его словам, важно разъяснить гражданам, какие госорганы за какие вопросы отвечают.

Что экономика — это, прежде всего, правительство, это Головченко. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества — это Андрейченко и Кочанова — законодательная ветвь власти, — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул необходимость децентрализации власти и распределения зон ответственности. По его мнению, это необходимо сделать к моменту передачи управления.

В какое-то ж время придётся власть кому-то передать. Но она должна быть упорядочена. И Конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе, — резюмировал Лукашенко.

Ранее стало известно, что референдум по проекту новой конституции Белоруссии власти планируют провести не позднее февраля 2022 года, а сам проект уже существует. Лукашенко убеждён, что голосование по основному закону следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал после принятия поправок уйти в отставку.

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