Лукашенко: с президента надо снять несвойственные нагрузки

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Ашхабад готов тесно работать с новым афганским правительством, которое сформировалось после прихода к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Туркмения не против оказывать содействие для нормализации ситуации в этом государстве, заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в интервью ТАСС.

По его словам, Ашхабад внимательно следит за ситуацией в Афганистане. Бердымухамедов рассчитывает, что транзит власти в стране будет осуществлён мирным путём. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно...