Лукашенко: с президента надо снять несвойственные нагрузки
Анна Акимова
Анна Акимова
17:05, 01 октября 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости дальнейшего перераспределения властных полномочий. По его мнению, завершить этот процесс должна новая конституция. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством Администрации Президента 1 октября, передаёт БЕЛТА.
Если бы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть, и разговоров бы по Конституции не было. Но в конце концов надо раз и навсегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как главе государства, — сказал белорусский президент.
По его словам, важно разъяснить гражданам, какие госорганы за какие вопросы отвечают.
Что экономика — это, прежде всего, правительство, это Головченко. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества — это Андрейченко и Кочанова — законодательная ветвь власти, — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии подчеркнул необходимость децентрализации власти и распределения зон ответственности. По его мнению, это необходимо сделать к моменту передачи управления.
В какое-то ж время придётся власть кому-то передать. Но она должна быть упорядочена. И Конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе, — резюмировал Лукашенко.
Ранее стало известно, что референдум по проекту новой конституции Белоруссии власти планируют провести не позднее февраля 2022 года, а сам проект уже существует. Лукашенко убеждён, что голосование по основному закону следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал после принятия поправок уйти в отставку.