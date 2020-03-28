Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам не следует бояться голода в случае, если в магазинах вдруг закончится гречка. По словам главы государства, в стране имеются большие запасы картофеля.

Нет никаких больших проблем. Не будет гречки — будем пшённую кашу есть... Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрём, — цитирует Лукашенко издание БелТА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переломный момент в ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии будет пройден к православной Пасхе — 19 апреля. Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко.

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