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Попытки Белого дома с помощью санкций навязать свои интересы ради экономической выгоды безответственны. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, такие действия Вашингтона, особенно на фоне пандемии коронавируса, даже приводят к гибели людей, в частности в Иране и Сирии, которые из-за санкций испытывают нехватку лекарств и медицинских...