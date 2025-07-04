Простой рецепт «Азу по-татарски»! Уютная еда влюбляет с первой ложки. Традиционное татарское блюдо с насыщенным вкусом и домашним уютом в каждой ложке. Азу — это простые ингредиенты, которые вместе дают сытное, ароматное и яркое блюдо с характером. Главное — правильно нарезать мясо и не спешить с тушением.

Ингредиенты

Репчатый лук — 5 шт.

Растительное масло — 50 мл

Чеснок — 3 зубчика

Картофель — 1 кг

Солёные огурцы — 3 шт.

Мясной бульон — 1 стакан

Говядина — 500 г

Томатная паста — 2 ст. ложки

Приготовление

Мясо нарезать соломкой, обжарить в казане на разогретом масле. Добавить полукольца лука, жарить до мягкости. Ввести томатную пасту, тёртые или мелко рубленые огурцы, влить бульон. Тушить под крышкой до мягкости мяса. Картошку нарезать соломкой или квадратами, обжарить отдельно до полуготовности. Переложить в казан, добавить лавровый лист, специи, измельчённый чеснок. Осторожно перемешать и потомить 5–7 минут до готовности.

Азу — это вкус детства, проверенный временем, и беспроигрышный вариант для семейного ужина.

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