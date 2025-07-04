Простой рецепт «Азу по-татарски»! Уютная еда влюбляет с первой ложки. Традиционное татарское блюдо с насыщенным вкусом и домашним уютом в каждой ложке. Азу — это простые ингредиенты, которые вместе дают сытное, ароматное и яркое блюдо с характером. Главное — правильно нарезать мясо и не спешить с тушением.
Ингредиенты
- Репчатый лук — 5 шт.
- Растительное масло — 50 мл
- Чеснок — 3 зубчика
- Картофель — 1 кг
- Солёные огурцы — 3 шт.
- Мясной бульон — 1 стакан
- Говядина — 500 г
- Томатная паста — 2 ст. ложки
Приготовление
- Мясо нарезать соломкой, обжарить в казане на разогретом масле. Добавить полукольца лука, жарить до мягкости. Ввести томатную пасту, тёртые или мелко рубленые огурцы, влить бульон. Тушить под крышкой до мягкости мяса.
- Картошку нарезать соломкой или квадратами, обжарить отдельно до полуготовности. Переложить в казан, добавить лавровый лист, специи, измельчённый чеснок. Осторожно перемешать и потомить 5–7 минут до готовности.
Азу — это вкус детства, проверенный временем, и беспроигрышный вариант для семейного ужина.
Ранее мы готовили идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все.