https://static.news.ru/photo/4db307f6-6dcf-11ea-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Переломный момент в ситуации с распространением коронавируса нового типа (COVID-19) в Белоруссии будет пройден к православной Пасхе — 19 апреля, рассказал глава республики Александр Лукашенко во время встречи с послом КНР Цуй Цимином.

Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем <...> Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации, — цитирует политика официальный сайт президента Белоруссии.

Лукашенко также рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан сообщила, что КНР передаёт 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. В республике проведено более 19 тысяч лабораторных исследований по выявлению коронавируса. Врачи используют отечественные технологии, показывающие результаты в срок от четырёх часов до суток.