Лондон анонсировал санкции против «интернет-пропаганды» Лукашенко МИД Великобритании: Лондон введет ограничения по импорту в отношении Белоруссии

Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли

Великобритания введет новые санкции против Белоруссии из-за того, что Минск поддержал Россию в СВО, передает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Королевства Джеймса Клеверли. В новых рестрикциях предусмотрены запреты на импорт и ограничения для «интернет-пропаганды».

Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины, — заявил Клеверли.

Он добавил, что британское правительство также предпримет шаги для предотвращения обхода санкции. Клеверли не исключил, что Белоруссии ограничат доступ к финансовым рынкам Великобритании.

В марте депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Евросоюзу следует ввести против Белоруссии те же санкции, что и против России. В своем обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю он пояснил, что ограничения имели бы упреждающий эффект и позволили бы предотвратить вовлечение Китая в противостояние России и Украины. Помимо того, в санкциях против Белоруссии важен и наказательный элемент, поскольку Минск выступает за продолжение украинского конфликта, заявлял евродепутат.