В ЕС предложили объединить санкции против России и Белоруссии Евродепутат Ващиковский призвал ввести против Белоруссии те же санкции, что и против России

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюзу следует ввести против Белоруссии те же санкции, что и против России, заявил депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский. В своем обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю он пояснил, что ограничения имели бы упреждающий эффект и позволили бы предотвратить вовлечение Китая в противостояние России и Украины. Помимо того, в санкциях против Белоруссии важен и наказательный элемент, поскольку Минск выступает за продолжение украинского конфликта, сообщает Lenta.ru.

Распространение санкций, введенных в настоящее время в отношении России, на Белоруссию имело бы упреждающий эффект в предотвращении вовлечения Китая в конфликт в качестве базы для российской военной техники. Наказательный элемент здесь также имеет решающее значение: Белоруссия уже несколько месяцев является <...> стороной продолжающегося конфликта, – пишет Ващиковский.

Евродепутат добавил, что Пекин долгое время неохотно отправлял в Россию военную технику из-за опасения санкций со стороны Запада. Он пояснил, что в попытке обойти ограничения Китай может использовать Белоруссию в качестве посредника для поставок вооружения российской стороне. По его мнению, именно с этим связана прошедшая 1 марта встреча президента страны Александра Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним. Он добавил, что Владимир Путин не передавал в Пекин какое-либо послание через белорусского лидера.