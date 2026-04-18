18 апреля 2026 в 19:29

Лидер венесуэльской оппозиции договаривается с США о возвращении на родину

Мачадо координирует с США возвращение в Венесуэлу и благодарит Трампа за риск

Мария Корина Мачадо Мария Корина Мачадо Фото: IMAGO/Briant Mendez/Global Look Press
Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила о постоянном контакте и координации своих действий с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу возвращения на родину, передает агентство Bloomberg. Главной целью своего возвращения она назвала обеспечение гражданского и организованного канала для выражения стремлений венесуэльцев к демократии.

Я обсуждаю это с правительством США, и мы действуем в координации, с взаимным уважением и пониманием, — сказала Мачадо.

Лауреат Нобелевской премии мира выразила благодарность Трампу за то, что он, по ее словам, подверг риску жизни американцев ради свободы Венесуэлы, и подтвердила намерение передать ему свою Нобелевскую премию как мандат венесуэльского народа. Кроме того, Мачадо раскритиковала временного президента Делси Родригес, охарактеризовав ее режим как источник хаоса, насилия и террора.

Ранее Трамп заявил, что тема получения Нобелевской премии мира больше его не интересует. Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он признания со стороны Нобелевского комитета благодаря военной операции против Ирана, Трамп подчеркнул свое безразличие к этой возможности.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

