Лидер венесуэльской оппозиции договаривается с США о возвращении на родину Мачадо координирует с США возвращение в Венесуэлу и благодарит Трампа за риск

Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила о постоянном контакте и координации своих действий с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу возвращения на родину, передает агентство Bloomberg. Главной целью своего возвращения она назвала обеспечение гражданского и организованного канала для выражения стремлений венесуэльцев к демократии.

Я обсуждаю это с правительством США, и мы действуем в координации, с взаимным уважением и пониманием, — сказала Мачадо.

Лауреат Нобелевской премии мира выразила благодарность Трампу за то, что он, по ее словам, подверг риску жизни американцев ради свободы Венесуэлы, и подтвердила намерение передать ему свою Нобелевскую премию как мандат венесуэльского народа. Кроме того, Мачадо раскритиковала временного президента Делси Родригес, охарактеризовав ее режим как источник хаоса, насилия и террора.

Ранее Трамп заявил, что тема получения Нобелевской премии мира больше его не интересует. Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он признания со стороны Нобелевского комитета благодаря военной операции против Ирана, Трамп подчеркнул свое безразличие к этой возможности.