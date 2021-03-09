Лавров заявил о необходимости разработать схему по возвращению к СВПД

https://static.news.ru/photo/823082fc-80bf-11eb-b4f6-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должно быть осуществлено в полном объёме. Однако на данный момент необходимо не перегружать этот процесс — об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во вторник, 9 марта, руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. На пресс-конференции по итогам этой беседы Лавров затронул вопрос СВПД и возвращения в программу США. Он, в частности, приветствовал решение американской администрации о возвращении, отметив, что оно пока не реализовано. В Штатах, по словам Лаврова, пока идёт процесс осмысления, как это должно быть сделано.

Мы убеждены, что нужно не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объёме другими соображениями и озабоченностями, пусть и очень важными, — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров заметил, что необходимо выработать синхронные шаги для решения этой задачи. Соответственно, Иран и США будут действовать одновременно.

Как ранее писал NEWS.ru, Иран готов предпринять шаги по выполнению мер, предусмотренных СВПД от 2015 года, после того как Вашингтон отменит антииранские санкции. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с главой МИД Ирландии Саймоном Ковни.