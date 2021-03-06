Рухани: Иран вернётся в режим СВПД после отмены США антииранских санкций

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Иран готов предпринять шаги по выполнению мер, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года, после того как Вашингтон отменит антииранские санкции. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с главой МИД Ирландии Саймоном Ковни.

Иран готов немедленно принять компенсационные меры на основе ядерной сделки и выполнить свои обязательства сразу после того, как будут сняты незаконные санкции США и Вашингтон откажется от своей политики угроз и давления, — приводит «Интерфакс» слова Рухани.

Иранский президент также подверг критике позицию подписантов ядерной сделки от Европы, так как они, по его словам, не выполняли свои обязательства по СВПД. Рухани заявил, что Исламская Республика — единственная страна, выполнившая свою часть соглашений.

Ирландия заняла место одного из 15 членов Совета Безопасности ООН и стала посредником СБ по ядерному соглашению с Ираном. Ковни заявил, что выход США из СВПД был ошибкой, и напомнил о решимости новой американской администрации вернуться к сделке. При этом в Вашингтоне назвали возвращение Ирана к СВПД условием отмены антииранских санкций. В Тегеране настаивают на обратном порядке действий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждёт от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Госсекретарь пояснил, что от реакции Ирана будет зависеть судьба дальнейших двусторонних дипломатических контактов.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто Совбезу ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.