Лавров проведёт видеоконференции с главами дипведомства СНГ и ШОС

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 мая поучаствует в видеоконференции с главами дипведомств стран СНГ, а 13 проведёт дистанционное совещание с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации ТАСС, о планах Лаврова сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Лавров обсудил с госсекретарём США Майком Помпео совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. На следующий день состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

8 мая пандемия стала темой беседы Лаврова с главой дипведомства Великобритании.