Кто такой далай-лама: 10 наивных вопросов о лидере тибетских буддистов Почему далай-лама популярен во всем мире, сколько он собирается прожить и нашел ли себе преемника

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Далай-ламе XIV — духовному правителю Тибета и лидеру тибетских буддистов 6 июля исполняется 88 лет, то есть он разменял двойной знак бесконечности. Монах и дипломат, самый медийный из бодхисаттв, лауреат Нобелевской премии мира и герой поп-арта — чем удивляет далай-лама, как ему живется в век гаджетов, нейросетей и покорения Марса — в материале NEWS.ru.

Далай-лама — посланник Будды?

Далай-лама — буддийский святой и монах.

Он считается земным воплощением (реинкарнацией) Авалокитешвары — «бодхисаттвы сострадания». Бодхисаттва — это святой, достигший высших степеней просветления, но не ушедший в нирвану, как Будда. Авалокитешвара остался тут сознательно, чтобы помогать человечеству.

«Он поклялся возродиться в этом мире, дабы помогать всем живым существам», — разъясняет тонкие материи сайт далай-ламы.

Возведение далай-ламы XIV на престол проходило при драматичных обстоятельствах. В феврале 1940 года, когда в Европе уже гремели битвы Второй мировой войны, в высокогорной Лхасе, укрытой от житейских бурь, пятилетний Лхамо был объявлен преемником далай-ламы XIII и получил имя Джецун Джампел Нгаванг Йеше Тензин Гьяцо, что значит «Великомилосердный» и «Океан мудрости». До наступления совершеннолетия к юноше был приставлен регент.

Кто влиятельнее — далай-лама или папа римский?

Далай-ламу часто называют духовным лидером всех буддистов, хотя это не совсем точно. Далай-лама — духовный лидер именно тибетских буддистов, которые исповедуют ламаизм — учение о перевоплощающихся ламах (гуру). Нынешний далай-лама — 14-й в цепочке монахов, насчитывающей пять столетий. Он действительно обладает авторитетом у всех буддистов. Также его уважают христиане, атеисты, хиппи, пацифисты, поклонники поп-арта, звезды Голливуда и представители самых разных субкультур.

Иногда духовного лидера Тибета сравнивают с папой римским — теократическим правителем Ватикана. Но паства понтифика намного больше. Он духовный предстоятель католиков всего мира — примерно 1,3 млрд верующих. Ламаистов — около ста тысяч.

Буддисты верят, что далай-лама — святой, а папа римский таковым не считается. В качестве главы Римско-католической церкви он признан только непогрешимым. Другое дело, что глава Ватикана — непререкаемый авторитет для католиков, особенно ими любим покойный «польский папа» Иоанн Павел II. Кстати, он принимал далай-ламу в Ватикане в 2003 году.

Фото: Vatican Mediai/cpp/Global Look Press Далай-ламу порой сравнивают с папой римским

Как стать далай-ламой?

Считается, что после каждой физической смерти далай-лама снова воплощается в теле избранного младенца. Монахи отправляются на поиски заветного ребенка, наделенного особыми приметами.

В книге «Моя земля и мой народ» далай-лама XIV рассказывает, как после смерти 13-го далай-ламы в 1933 году его забальзамированное тело выставили в Лхасе (административном и духовном центре Тибета) повернутым к югу, но через несколько лет лицо покойного развернулось на восток.

Туда и отправилась делегация лам, которые по особым знакам — от облаков и проступающих на священном озере букв до грибов странной формы — вышли к дому в деревушке Тацкер, где нашли двухлетнего мальчика. В малыше по имени Лхамо Тхондуп, который играл на деревянной лошадке, тут же признали новое воплощение далай-ламы. Не по годам развитый мальчик тут же потянулся к четкам покойного буддийского лидера и заговорил с монахами на незнакомом ему лхасском диалекте. Кроме того, при виде ритуального барабана и трости малыш решительно заявил: «Это мое!»

Нового небесного посланника забрали из родительского дома и отправили на обучение в один из монастырей, а затем в столицу Тибета. Он постигал премудрости санскрита, медицины, логики, тибетской культуры, поэзии, астрологии и словесности. «Иногда мой наставник держал в руках хлыст. Но я знал: если он пустит этот кнут в ход, я ничего не почувствую — это будет святая боль», — шутил далай-лама. Впоследствии он сдал университетский экзамен и получил ученую степень доктора буддийской философии.

Может ли женщина стать далай-ламой?

За многие века такого ни разу не случалось. Но далай-лама XIV стал первым, кто допустил, что у него может появиться не преемник, а преемница. В этом он не видит ничего зазорного.

«Женщин среди далай-лам не было только потому, что в старотибетском обществе традиционно доминировали мужчины. Но даже столетия назад были высокопоставленные женщины-ламы», — напомнил глава буддистов. Эти слова произвели сенсацию.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Маленький Тензин Гьятсо, признанный далай-ламой XIV, восседает на своем троне в Лхасе

Почему далай-лама не живет в Тибете?

В октябре 1950 года в Тибет вошла армия коммунистического Китая. До тех пор регион фактически был независимым. Национальная ассамблея Тибета собралась на чрезвычайную сессию и обратилась к Тензину Гьяцо с просьбой принять на себя полномочия не только духовного, но и политического лидера — не дожидаясь совершеннолетия. 17 ноября 1950 года 15-летний подросток был экстренно возведен в сан правителя Тибета.

«Не имея ни политического опыта, ни знаний о внешнем мире, он был втянут в переговоры с вторгнувшейся армией, пытаясь успокоить своих пылких, но плохо вооруженных подданных», — признает журнал The Time. Целых восемь лет молодой далай-лама пытался урегулировать отношения с властями КНР — вел переговоры с Мао Цзэдуном, даже избрался депутатом Всекитайского собрания народных представителей. Он возглавил комитет по созданию Тибетского автономного района в составе Китайской Народной Республики.

Однако в марте 1959 года в Тибете началось антикитайское восстание, которое было жестоко подавлено Пекином. Далай-лама отправился в изгнание, а вместе с ним снялись с мест около 100 тысяч тибетских буддистов, которые осели в Индии, Непале и Бутане. «Когда тибетцы впервые последовали за далай-ламой в Индию, они жили с упакованными сумками и не строили нормальных домов, полагая, что славное возвращение на родину случится в любой момент. Но этого так и не произошло», — напоминает The Time.

Сам далай-лама XIV обосновался в Индии. «Более 60 лет он живет в комплексе с садом, где он гуляет каждое утро, если нет дождя, неподалеку от тибетского храма в городе Дхарамсала — живописном горном местечке в Гималаях на севере. Там же находится администрация тибетского правительства в изгнании», — рассказывает обозреватель The Sindey Morning Herald Мэтт Уэйд, которому доводилось лично встречаться с далай-ламой.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Бегство далай-ламы из Тибета, 1959 год

Кто делит далай-ламу?

«Смерть далай-ламы, вероятно, ознаменует борьбу между Китаем и тибетцами за контроль над тибетским буддизмом. И хотя далай-лама называет себя „простым буддийским монахом“, ожидание его реинкарнации может привести к ссорам сверхдержав», — признает Мэтт Уэйд.

Китайские власти и далай-лама заранее спорят о том, где произойдет следующая реинкарнация духовного лидера тибетцев — мистический вопрос стал политическим. В КНР настаивают, что новый далай-лама отыщется в их стране. А сам далай-лама XIV предсказал, что его следующее воплощение в любом случае будет найдено вне контролируемого Китаем Тибета. «Моя жизнь находится за пределами Тибета, поэтому моя реинкарнация логически будет найдена за его пределами», — заявил он журналу Time в 2004 году.

В 2019 году официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан настоятельно предупредил: «Реинкарнация живых будд, включая далай-ламу, должна соответствовать китайским законам».

А пока далай-лама XIV здравствует, КНР и тибетское правительство в изгнании не могут поделить панчен-ламу — второго «по рангу» тибетского святого, который тоже имеет свойство перевоплощаться в поколениях. Еще в 1995 году далай-лама признал шестилетнего ребенка по имени Гедун Чокьи Ньима, живущего в Тибете, новым воплощением панчен-ламы. Но вскоре после этого мальчик исчез, и правозащитники утверждают, что китайское правительство якобы его похитило и до сих пор прячет в секретном месте. Зато Пекин объявил, что сын видного функционера Компартии по имени Гьяинкаин Норбу стал следующей, «правильной» реинкарнацией панчен-ламы.

Участвует ли далай-лама в политике?

Далай-лама — прирожденный дипломат. Через ООН он пытался, например, урегулировать тибетский вопрос. В 1987 году далай-лама предложил «План мира из пяти пунктов», за который через два года получил Нобелевскую премию мира. План предлагал объявить Тибет «зоной мира», прекратить массово переселять туда китайцев, восстановить права и свободы тибетцев, сохранить уникальную экологию региона и запретить утилизацию там ядерных отходов.

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press Далай-лама пользуется авторитетом у буддистов всего мира. На фото — выступление 1973 года

В Пекине сочли инициативу далай-ламы недружественной. Там по сей день называют его «сепаратистом», «раскольником» и «волком в монашеском одеянии». Притом что с середины 1970-х годов далай-лама отрицает призывы к независимости Тибета, а в 2005 году снова подтвердил, что регион должен развиваться в составе КНР.

В 2011 году далай-лама XIV полностью отказался от политической власти, оставив за собой только роль духовного лидера тибетцев. И все же он продолжает быть политической фигурой. В марте 2019 года журнал The Time поместил далай-ламу на свою обложку. «60 лет далай-лама остается лицом буддизма. Китай хочет это изменить, — писало издание. — Пекин по-прежнему считает далай-ламу опасной угрозой и критикует любую страну, которая его принимает».

Некогда далай-лама произносил речи в столицах по всему миру, а с 2016 года он не встречался ни с одним мировым лидером. Даже Индия, которая предоставила ему убежище, не отправила своих высокопоставленных представителей на торжества по случаю 60-летия бегства далай-ламы из Тибета.

В 2014 году папа римский Франциск отказался общаться с далай-ламой, чтобы не нервировать Китай. Зато каждый президент США, начиная с Джорджа Буша — старшего в 1991 году, непременно встречался с далай-ламой — вплоть до прихода в Белый дом Дональда Трампа, который прервал эту традицию. После этого лидер буддистов раскритиковал Трампа за строительство стены с Мексикой. Теперь конгрессмены уговаривают Джо Байдена встретиться с далай-ламой. Бывший спикер палаты представителей от Демпартии Нэнси Пелоси — его большая поклонница.

Может ли далай-лама перестать воплощаться?

Далай-лама уже сообщил, сколько собирается оставаться в нынешнем теле. Он часто цитирует пророчество XVIII века о том, что XIV далай-лама доживет до 113 лет. Другие духовные знаки подтверждают это гадание. «В одном сне я поднимался по 13 ступеням, в этом я увидел предзнаменование, что смогу жить до 113 лет», — сообщил он в одном из интервью.

Фото: Craig Lovell/Global Look Press Даже люди, далекие от буддизма, знают далай-ламу по его горчично-бордовым одеяниям

В своей речи о реинкарнации в 2011 году далай-лама дополнительно объявил, что в возрасте 90 лет проконсультируется с религиозными лидерами и тибетской общественностью, чтобы принять окончательное решение о выборе своего преемника. Далай-лама не исключил сенсационных вариантов. Например, избрания нового лидера тибетских буддистов на референдуме.

Он также намекнул, что подумывает о том, чтобы вовсе перестать перевоплощаться в следующих жизнях. Но это еще не точно.

Почему далай-лама XIV такой популярный?

Монах, известный фирменными шафраново-малиновыми одеяниями, — один из самых узнаваемых религиозных деятелей в мире. «Его частый смех и оттопыренные уши мгновенно располагают к себе», — признает The Time. Все, кому доводилось с ним общаться, в один голос говорят о харизме далай-ламы. Мэтт Уэйд из The Sindey Morning Herald впервые встретился с далай-ламой в марте 2008 года, когда антикитайские протесты в Тибете переросли в насилие. Уэйд был в небольшой группе журналистов со всего света, попавших на пресс-конференцию к далай-ламе.

Пресс-конференция выдалась напряженной — журналисты жестко критиковали его за «слишком мягкое» отношение к китайской политике. «В конце встречи далай-лама остался, чтобы поприветствовать своих „инквизиторов“ по одному. С обаянием и изяществом он пожимал нам руки, шутил и болтал. Теперь репортеры толкались, чтобы прикоснуться к знаменитому монаху, которого они только что жарили на гриле. Когда дошла моя очередь, далай-лама долго держал меня за руки и удивлялся, из какой дали я приехал. Я ушел с более глубоким пониманием того, почему этим далай-ламой так восхищаются», — заключил австралийский журналист.

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Далай-лама молится о жертвах землетрясения и цунами в Японии, 2011 год

Репортер The Times наблюдал встречу далай-ламы со своими почитателями: «Его Святейшество далай-лама сидит в медитации в своей частной часовне в Дхарамсале под кедрами. Медленно пробуждаясь, он разворачивает ноги с удивительной для 83-летнего мужчины ловкостью, находит красные войлочные тапочки и направляется на улицу, где уже собралась толпа. Около 300 человек выдержали февральский холод, чтобы увидеть своего кумира. Мужчина из Таиланда протягивает ему фанатский шарф „Ливерпуля“, ища божественного благословения. Две женщины впадают в экстаз, приближаясь к трону далай-ламы, и уносят ноги, трясясь от восторга, сжимая четки и бормоча заклинания. Далай-лама принимает всякого как большого ребенка».

Далай-лама — кумир Востока и Запада. Мартин Скорсезе снял в 1997 году о нем фильм «Кундун», лидером буддистов восхищались Ричард Гир, Джордж Клуни, Леди Гага.

У далай-ламы отменное чувство юмора. Однажды он принимал у себя телеведущего телеканала HBO Джона Оливера. Когда журналист напомнил, что китайцы его демонизируют и называют «волком в монашеской рясе», далай-лама приставил два пальца к своей макушке, изображая рога. Но иногда его юмор остается непонятым, как в недавнем инциденте с мальчиком, которого глава тибетских буддистов поцеловал в губы и попросил «пососать язык». Духовному лидеру потом пришлось извиняться за «неудачную шутку».

Есть ли хобби у далай-ламы?

Далай-лама — обычный монах. Жены и детей у него нет. Но есть увлечения. «Далай-лама чувствует себя в ладу с традицией и современностью. Он медитирует, настраиваясь на изображение журчащего ручья и гор в досягаемости одной руки от айпада», — признает The Time. Буддийский лидер не скрывает, что с детских лет увлечен техникой.

«Это было одинокое детство. Далай-лама редко виделся со своими родителями и не общался со сверстниками, за исключением своего старшего брата. Хотя его наставники сосредоточились на духовных вопросах, он был очарован наукой и техникой. Он смотрел с крыши дворца на уличную жизнь Лхасы в телескоп. Он разобрал и собрал проектор и камеру, чтобы посмотреть, как они работают», — рассказывает The Time.

Австрийский альпинист Генрих Харрер, который был спортивным наставником юного далай-ламы и одним из шести европейцев, которым разрешили жить в Лхасе, говорил: «Он постоянно удивлял меня своей способностью к пониманию, упорством и трудолюбием».

Сегодня далай-лама с гордостью называет себя «наполовину буддийским монахом, наполовину ученым». Далай-лама не против нейросетей, но уверен, что искусственный интеллект никогда не сможет конкурировать с человеческим разумом. Именно на разум он призывает полагаться. Недаром профессор Татьяна Черниговская, которая виделась с далай-ламой на Первой международной конференции «Сознание животных», отдала должное его картине мира.

«Сам Будда сказал нам: „Не принимайте мое учение на веру, но приходите к нему через тщательное исследование и эксперимент“. Так что если какое-то учение идет вразрез с разумом, мы не должны его принимать», — так говорил далай-лама.

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