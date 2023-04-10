«Личная выходка»: в московской буддистской общине шокированы Далай-ламой Московская буддистская община выразила шок после новостей о поцелуе Далай-ламы с мальчиком

Фото: Dalai Lama/Global Look Press

Далай-лама

В буддизме не практикуются поцелуи с языком с детьми, заявил в беседе с NEWS.ru постоянный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. Таким образом он отреагировал на новость о том, что Далай-лама XIV поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык». По словам Бальжирова, услышанное его шокировало.

У нас такой традиции нет, я, конечно, шокирован. В буддизме такое не практикуется, это его личная выходка. Это просто неэтично, тем более для такого человека, — сказал Бальжиров.

Инцидент произошел в индийском городе Дхарамсале в конце февраля, когда Далай-лама XIV приветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к нему с просьбой обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его «пососать». Видео, распространившееся в соцсетях, вызвало негодование пользователей.

Позднее Далай-лама XIV извинился за то, что поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык». В офисе далай-ламы заявили, что он «невинно и игриво дразнит людей, которых встречает».