Далай-лама заявил о планах прожить минимум до 110 лет

Духовный лидер буддистов всего мира, далай-лама заявил о намерении прожить минимум до 110 лет. Его уверенность в долгой жизни основывается на снах и предсказаниях, пишут «Новые известия».

Далай-ламе 6 июля исполнилось 86 лет. Он заявил, что согласно снам и предсказаниям его жизнь продлится до 110 лет или даже до 113 лет.

Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста, — сказал он.

Это уже не первый раз, когда духовный лидер буддистов даёт обещание жить долго.

Ранее на онлайн-встрече с индийскими медиками он рассказал, что для сохранения здоровья спит по девять часов. Кроме сна, далай-лама ежедневно несколько часов посвящает медитации, что позволяет ему сохранять спокойствие ума, необходимое для физического и ментального здоровья. По его словам, эмоции влияют на состояние организма, поэтому он считает очень важным контролировать разум.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился в 1935 году в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. Был признан реинкарнацией своего предшественника в 1937 году, в 1940-м возведён на престол.