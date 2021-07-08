Далай-лама открыл, сколько часов сна нужно для здоровья

Для сохранения здоровья Далай-лама XIV спит 9 часов. Об этом духовный лидер буддистов рассказал на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой публикует фонд «Сохраним Тибет».

6 июля Далай-ламе исполнилось 85 лет, сам он намерен прожить до 110–113 лет. По его словам, необходимо контролировать разум, поскольку эмоции прямо влияют на состояние здоровья.

Если наш ум возмущён, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум — ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение, — рассказал Далай-лама.

Кроме 9-часового сна, духовный лидер буддистов ежедневно несколько часов посвящает медитации, что позволяет ему сохранять спокойствие ума, необходимое для физического и ментального здоровья.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился в 1935 году в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. Был признан реинкарнацией своего предшественника в 1937 году, в 1940-м возведён на престол.

В 1989 году за просветительскую и миротворческую деятельность в разных странах удостоен Нобелевской премии мира

Ранее Далай-лама призвал сокращать употребление мяса, мясное животноводство и забой животных.