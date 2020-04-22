https://static.news.ru/photo/bcd42fd4-8490-11ea-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Американский актёр Ричард Гир в третий раз стал отцом. Его жена Алехандра Сильва родила мальчика.

Для Сильвы новорождённый также стал третьим ребёнком, так как у неё есть шестилетний сын Альберт от предыдущих отношений, напоминает Hello.

Имя малыша пока что не раскрывается. Сейчас пара находится в изоляции на своем ранчо Pound Ridge неподалеку от Нью-Йорка.

Первый общий ребёнок Гира и Алехандры Сильвы родился в феврале 2019 года. У актёра есть 19-летний сын Гомер от прошлого брака с актрисой Кэри Лоуэлл, писал NEWS.ru.