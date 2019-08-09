https://static.news.ru/photo/8d89a9b8-bb44-11e9-bd85-fa163e074e61_660.jpg Ричард Гир с супругой Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

69-летний актёр Ричард Гир попал в объектив папарацци с младшим сыном. Малыш родился в феврале от 36-летней супруги Алехандры Сильвы.

На фото отец держит его, завернув в покрывало или большое полотенце, которым укутан сам. Романтические отношения Гира с испанкой завязались в 2014 году. До этого они были знакомы не менее 10 лет, так как актёр был другом семьи Сильвы.

У Гира есть 19-летний сын от прошлого брака с актрисой Кэри Лоуэлл.

Звезда Голливуда, 52-летняя актриса Николь Кидман рассказала о своей беременности. Немолодая супруга музыканта Кита Урбана прибегла к помощи экстракорпорального оплодотворения. По данным издания, супруги рассчитывали на положительный результат ЭКО, но не думали, что Кидман удастся забеременеть уже на первом этапе процедуры.

Матери четырёх детей предстоят вторые роды в жизни .Двух первых актриса усыновила вместе с тогдашним мужем Томом Крузом. Позже, сойдясь с Урбаном, Кидман родила ему дочь Сандей Роуз, которой сейчас 11 лет. Последнюю дочь актрисы — 8-летнюю Фэйт Маргарет — родила для пары суррогатная мать.