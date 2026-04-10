Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:46

Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой

Элизабет Олсен заметили на улице с округлившимся животом

Элизабет Олсен Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Ванды Максимофф в кинофраншизе «Мстители», беременна, передает Enterteinment. Для 37-летней артистки это будет первый ребенок.

Олсен старалась не афишировать свое положение, однако папарацци смогли заснять ее во время прогулки с супругом. Даже одежда свободного кроя не скрыла заметно округлившийся живот актрисы.

Элизабет состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Пара познакомилась в 2017 году, через два года он сделал ей предложение, а в 2021-м они сыграли свадьбу. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе и предпочитают держаться вдали от лишнего внимания.

Ранее сообщалось, что внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила ребенка на несколько недель раньше срока. Отмечается, что «крошечный» младенец появился на свет весом всего 1,95 килограмма.

До этого телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что станет мамой во второй раз. В своем Telegram-канале она опубликовала серию фото и видео, на которых видно округлившийся живот. Артистка подчеркнула, что «живет свою лучшую жизнь» и готова делиться любовью с новым человеком.

США
беременности
Голливуд
папарацци
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поражение в Иране назвали величайшим военным унижением Трампа
Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.