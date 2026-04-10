Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Ванды Максимофф в кинофраншизе «Мстители», беременна, передает Enterteinment. Для 37-летней артистки это будет первый ребенок.

Олсен старалась не афишировать свое положение, однако папарацци смогли заснять ее во время прогулки с супругом. Даже одежда свободного кроя не скрыла заметно округлившийся живот актрисы.

Элизабет состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Пара познакомилась в 2017 году, через два года он сделал ей предложение, а в 2021-м они сыграли свадьбу. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе и предпочитают держаться вдали от лишнего внимания.

