Далай-лама объяснил, почему не нужно печалиться из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b505c53e-1f67-11eb-a701-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Далай-лама во время первых онлайн-учений для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии коронавируса, а стараться преодолеть её.

По его словам, необходимо понимать, что все страдания появляются из причин и условий, как и пандемия.

Надо размышлять: возможно ли избавиться от этих страданий. Если возможно, тогда необходимо не печалится, а проявлять усердие для устранения этих трудностей и страданий, — отметил он, отвечая на вопрос о духовных практиках, которые могут помочь в болезни.

Далай-лама также процитировал сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы «Путь бодхисаттвы» (бодхисаттва — тот, кто устремлён к просветлению ради блага всех живых существ).

К чему печалиться, если всё можно ещё поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя? — сказал он.

Духовный лидер пояснил: печаль о том, что нельзя изменить, не принесёт никакой пользы. По его словам, природой таких неизбежных явлений, как старение и смерть, является «тонкое непостоянство», и на них нельзя никак повлиять. Он отметил, что последователи буддизма называют кармой ситуацию, когда человек прикладывает усилия и всё равно не может устранить проблему.

Удобнее всего думать, что это — ваша карма, — добавил Далай-лама.

С 5 по 7 ноября Далай-лама впервые проводит онлайн-учения для буддистов из России. Он отвечает на вопросы с россиян и рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Далай-лама заявил, что у Индии есть богатейшие знания и опыт, который нужно использовать, чтобы создать препарат от коронавируса в Азии. Представители индийской, тибетской и китайской медицины должны объединить усилия в его разработке.