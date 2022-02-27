Кремль объяснил приказ Путина об особом режиме боевого дежурства

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России Владимир Путин перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда верховного главнокомандующего. Его слова передаёт ТАСС.

Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.