Кошка совершила путешествие в Израиль, три недели питаясь конфетами

https://static.news.ru/photo/e4df1678-57bd-11eb-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: star.shine.shipping/instagram.com

Экипаж судна, следовавшего из Одессы в Израиль, обнаружил на борту кошку, которая пережила трёхнедельное путешествие, питаясь конфетами.

Благодаря записям камер видеонаблюдения выяснилось, что животное забралось в контейнер на корабле во время погрузки в Одессе. Судно отправилось в путь 26 декабря и три недели добиралось до места назначения. Всё это время усатая находилась в закрытом пространстве без воды и ела сладости, разгрызая коробки.

По словам директора экспедиторской компании Александра Винника, фирма впервые столкнулась с таким происшествием. Экипаж судна считает, что кошка смогла выжить, слизывая конденсат со стенок контейнера. Сейчас она находится на карантине.

При этом история животного настолько впечатлила израильтян, что многие из них захотели забрать его домой, передаёт «7 канал».

Ранее NEWS.ru писал, что кошку, застрявшую в вентиляционной шахте, спасли на улице Степана Шутова в Москве. На помощь животному пришли добровольцы «СпасРезерва».