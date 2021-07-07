Консула Эстонии в Петербурге вышлют из России

Задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул объявлен персоной нон грата и должен в течение двух суток покинуть Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, 7 июля в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо.

Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов, — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве назвали позицию Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности эстонского дипломата.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Эстонии во время получения им от россиянина материалов закрытого характера. Как сообщили в ФСБ, подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет враждебный характер в отношении РФ. К консулу применят меры согласно междунарoдному праву.

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии Марко Михкельсон отметил, что задержание в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте ставит целью ограничить деятельность европейских дипломатов.