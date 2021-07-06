Эстонский консул задержан в Петербурге при получении секретных документов

Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ России.

Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского грaжданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Мaрт Ляттe, — цитирует агентство сообщение ФСБ.

При этом в ведомстве квалифицировали дeйствия консула как несовместимые с дипломатическим статусом рaботника и явно враждебные. К нему применят меры согласно междунарoдному праву.

Ранее японский телеканал NHK заявил о задержании жителя Японии, который подозревается в передаче России секретных сведений о разработках США. Журналисты утверждают, что мужчина мог передавать Москве на протяжении 30 лет данные о последних технологиях США в космической отрасли. Речь идёт в том числе и об экспериментальном беспилотнике X-37B, который разрабатывался по заказу Пентагона.