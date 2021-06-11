Японца заподозрили в передаче России секретных данных о разработках США

Жителя Японии задержали по подозрению в передаче России секретных сведений о разработках США, сообщает телеканал NHK.
По данным издания, глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог на протяжении 30 лет
Следствие полагает, что Миясака отдавал секретные документы сотруднику торгпредства России. В настоящее время полиция продолжает расследование.
Ранее по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован латвийский депутат Янис Адамсонс. По версии латвийской Генеральной прокуратуры, Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется.