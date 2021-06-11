Японца заподозрили в передаче России секретных данных о разработках США

https://static.news.ru/photo/1d023cc2-cb47-11eb-b26a-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Жителя Японии задержали по подозрению в передаче России секретных сведений о разработках США, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог на протяжении 30 лет передавать России данные о последних технологиях США в космической отрасли. В частности, он мог передать технические документы об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который разрабатывается по заказу Пентагона.

Следствие полагает, что Миясака отдавал секретные документы сотруднику торгпредства России. В настоящее время полиция продолжает расследование.

Ранее по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован латвийский депутат Янис Адамсонс. По версии латвийской Генеральной прокуратуры, Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется.