Депутата в Латвии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Латвийского депутата Яниса Адамсонса арестовали по подозрению в шпионаже на Россию. Данное решение вынес суд Видземского предместья Риги. Об этом пишет ТАСС.
Накануне стало известно, что депутата от фракции «Согласие» подозревают в шпионаже. По версии латвийской Генеральной прокуратуры, Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется. В сейме страны почти единогласно поддержали проведение обыска и задержание парламентария.
В пятницу прошло заседание суда, которое длилось порядка двух часов. Адамсонса в зал и из зала суда сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности. Сам депутат и его юристы отказались давать комментарии. Они смогут
Ранее стало известно, что сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики.
Прокурор установил, что шпион активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в аналогичном преступлении. Как утверждают в ведомстве, Януш Н. устанавливал контакты с местными и зарубежными политиками.