Депутата в Латвии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

https://static.news.ru/photo/a6beac1a-cac1-11eb-aac5-96000091f725_660.jpg Янис Адамсонс Фото: flickr.com

Латвийского депутата Яниса Адамсонса арестовали по подозрению в шпионаже на Россию. Данное решение вынес суд Видземского предместья Риги. Об этом пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что депутата от фракции «Согласие» подозревают в шпионаже. По версии латвийской Генеральной прокуратуры, Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется. В сейме страны почти единогласно поддержали проведение обыска и задержание парламентария.

В пятницу прошло заседание суда, которое длилось порядка двух часов. Адамсонса в зал и из зала суда сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности. Сам депутат и его юристы отказались давать комментарии. Они смогут оспорить решение инстанции в Рижском окружном суде в течение семи дней.

Ранее стало известно, что сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики.

Прокурор установил, что шпион активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в аналогичном преступлении. Как утверждают в ведомстве, Януш Н. устанавливал контакты с местными и зарубежными политиками.