Польша арестовала подозреваемого в шпионаже в пользу России

https://static.news.ru/photo/a15bff12-c9b7-11eb-8964-96000091f725_660.jpg Фото: pk.gov.pl

Сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики. Вся информация обнародована на сайте надзорного ведомства.

Прокурор установил, что шпион активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в аналогичном преступлении. Как утверждают в ведомстве, Януш Н. устанавливал контакты с местными и зарубежными политиками. В том числе с теми, кто работает в Евросоюзе. Мужчина действовал по заданию российской разведки.

Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене. Его задержали 31 мая. В квартире Януша Н. обнаружили денежные средства на сумму более 300 тысяч злотых (около $84 тысяч) и большое количество носителей информации, — передаёт прокуратура.

Шпиону грозит десять лет заключения. Пока что установленная мера пресечения — арест на три месяца.

Ранее в Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже. Предполагается, что он совершал незаконные действия в пользу России. Об этом 17 мая сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин на своей странице в Twitter.