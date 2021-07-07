В Эстонии ждут ограничений для дипломатов ЕС после задержания консула в РФ

Задержание в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте ставит целью ограничить деятельность европейских дипломатов. С таким заявлением выступил председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии Марко Михкельсон. Его слова приводит газета «Постимеэс».

Вероятно, цель в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских, но и европейских дипломатов в целом. <...> Полагаю, что нашим ведомствам уместно подумать об этом, если консула вышлют, — сказал Михкельсон.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Эстонии во время получения им от россиянина материалов закрытого характера. Как сообщили в ФСБ, подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет враждебный характер в отношении РФ.

К консулу применят меры согласно междунарoдному праву.

МИД Эстонии назвал задержание консула Марта Лятте провокацией.