МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге

Задержание консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте ФСБ за попытку получения «закрытых сведений» МИД республики назвал провокацией. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Аари Леммик, сообщает портал ERR.

Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом, — цитирует Леммика портал.

Он добавил, что консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После этого сотрудники ФСБ задержали его на полтора часа и обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение. По словам Леммика, речь идёт о постановке и безосновательных обвинениях.

С точки зрения Эстонии подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом, — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что эстонский консул получил от россиянина документы «закрытого характера». Их содержание не раскрывается.