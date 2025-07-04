Президент Эстонии вновь отказался запрещать РПЦ

Президент Эстонии Алар Карис повторно отказался подписывать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, сообщает издание Postimees. Эстонский лидер мотивирует свой отказ тем, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Парламент Эстонии одобрил новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая устанавливает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и Русской православной церковью. Для вступления закона в силу требуется подпись президента.

Однако Карис считает, что изменения, внесенные парламентом, недостаточны, так как документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент отметил, что, хотя противодействие иностранному влиянию является важным, необходимо более точно определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу для национальной безопасности.

Изначально проект содержал резкие формулировки: например, религиозная организация не может «руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности». В конечном варианте их сгладили. Теперь закон сформулирован так: «Недопустимо, чтобы объединение было экономически связано с религиозным центром, представляющим нацугрозу».

Ранее стало известно, что, согласно принятым изменениям, религиозные организации в прибалтийском государстве теперь должны внести необходимые правки в свои уставы в течение шести месяцев вместо прежних двух. Отмечается, что, несмотря на редакцию, новые поправки все равно создают сложности для деятельности Эстонской православной церкви в стране.