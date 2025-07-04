Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 16:49

Президент Эстонии вновь отказался запрещать РПЦ

Президент Эстонии повторно отклонил инициативу парламента о запрете РПЦ

Алар Карис Алар Карис Фото: Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

Президент Эстонии Алар Карис повторно отказался подписывать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, сообщает издание Postimees. Эстонский лидер мотивирует свой отказ тем, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Парламент Эстонии одобрил новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая устанавливает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и Русской православной церковью. Для вступления закона в силу требуется подпись президента.

Однако Карис считает, что изменения, внесенные парламентом, недостаточны, так как документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент отметил, что, хотя противодействие иностранному влиянию является важным, необходимо более точно определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу для национальной безопасности.

Изначально проект содержал резкие формулировки: например, религиозная организация не может «руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности». В конечном варианте их сгладили. Теперь закон сформулирован так: «Недопустимо, чтобы объединение было экономически связано с религиозным центром, представляющим нацугрозу».

Ранее стало известно, что, согласно принятым изменениям, религиозные организации в прибалтийском государстве теперь должны внести необходимые правки в свои уставы в течение шести месяцев вместо прежних двух. Отмечается, что, несмотря на редакцию, новые поправки все равно создают сложности для деятельности Эстонской православной церкви в стране.

Эстония
РПЦ
церкви
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.