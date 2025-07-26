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26 июля 2025 в 19:15

Названы главные виновники потемнения зубов

Стоматолог Гришина: курение, кофе и отбеливание делают зубы темнее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев причиной потемнения зубов становится чрезмерное употребление кофе, чая и красного вина, рассказала Lenta.ru стоматолог-гигиенист Инна Гришина. Также, по ее словам, это может быть связано с приемом определенных лекарственных препаратов или курением.

Никотин и смолы, содержащиеся в табаке, могут привести к тому, что эмаль приобретет желтоватый или сероватый оттенок, — поделилась эксперт.

Кроме того, стоматолог отметила, что неправильно использование методик отбеливания может привести к химическому разрушению эмали и, как следствие, к потемнению зубов. К основным причинам Гришина также отнесла неправильный уход за зубами, заболевания печени и почек, чрезмерное использование зубных паст с фтором и употребление продуктов, содержащих фториды.

Ранее стоматолог рассказал о важности дополнительных средств гигиены. Эксперт заявил, что для поддержания здоровья полости рта недостаточно использовать только зубную щетку и пасту. Основная причина кариеса и болезней десен — остатки пищи, которые застревают между зубами. Поэтому важно использовать зубную нить.

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