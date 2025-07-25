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25 июля 2025 в 10:01

Стоматолог развеял популярный миф о чистке зубов

Стоматолог Садовский: зубной щетки и пасты недостаточно для защиты от кариеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одних только зубной щетки и пасты недостаточно для поддержания здоровья полости рта, заявил врач-стоматолог Владимир Садовский. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, основная причина кариеса и болезней десен — это остатки пищи, застревающие в пространстве между зубами, поэтому нужна зубная нить.

Мы в стоматологической ассоциации считаем, что в джентльменский набор воспитанного человека должен входить союзный квартет из щетки, пасты, флосса, то есть нити зубной, и ополаскивателя, — заявил Садовский.

Гигиенист Инна Гришина ранее заявила, что эффективность теплой воды, чеснока и меда для снятия зубной боли является мифом. Подобными народными способами можно только усугубить ситуацию из-за усиления воспаления или раздражения десен, подчеркнула она.

До этого стоматолог Олеся Коганова заявила, что кариес и неправильный прикус могут не только ухудшить здоровье полости рта, но и стать причиной избыточного веса. По ее словам, отсутствие зубов приводит к отказу от свежих продуктов, что может способствовать набору лишних килограммов.

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