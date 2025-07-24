Лукашенко задался вопросом о выживании после решения Таллина Лукашенко с иронией отнесся к запрету на въезд в Эстонию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на решение Таллина запретить ему въезд в страну словами «выживу ли», сообщила ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Лукашенко оказался в числе 273 граждан Белоруссии, на которых распространяется бессрочный запрет на въезд в Эстонию.

Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, к сожалению, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?», — сказала Эйсмонт.

Ранее Лукашенко на встрече с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым заявил, что Минск планирует расширять сеть дипломатических представительств в России. По его словам, республика практически убрала все свое присутствие на Западе. МИД Белоруссии предстоит изучить, где можно вместо консульств образовать представительство и поднять сотрудничество с Россией на более высокий уровень. Лукашенко добавил, что в мире немало стран, которые желают сотрудничать с Минском.

До этого Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии, расширив список на восемь юридических лиц. Ограничения связаны с украинским конфликтом и ситуацией в самой Белоруссии. В списке указаны завод «Легмаш», «Белвнешпромсервис», конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», холдинг «БелОМО», ООО «Лазерные приборы и технологии», а также предприятия «Рухсервомотор», «Вистан» и ОКБ ТСП.